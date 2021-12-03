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Генсек «ПСЖ»: «Инфляцию в футболе вызвали не мы, а «галактикос» «Реала»

Генсек «ПСЖ» обвинил «Реал» в повышении трансферных цен
14:20
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Генеральный секретарь «ПСЖ» Викториано Мелеро высказался о повышении трансферных цен.

«Инфляцию в футболе вызвали не мы, а «галактикос» «Реала», — приводит слова Мелеро AS. — «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не несут ответственности за текущую ситуацию, вызванную этой инфляцией«.

Генсек парижского клуба отметил, что для появления новых футболистов необходимы инвестиции, чего не происходит из-за финансовой фэйр-плей.

«Эта система позволяет исторически топовым клубам оставаться на вершине. Мы хотим закрытую экосистему?» — подытожил он.

После 16 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/12/03/internacional/1638524053_443942.html

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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