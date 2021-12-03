Генсек «ПСЖ»: «Инфляцию в футболе вызвали не мы, а «галактикос» «Реала»
Генеральный секретарь «ПСЖ» Викториано Мелеро высказался о повышении трансферных цен.
«Инфляцию в футболе вызвали не мы, а «галактикос» «Реала», — приводит слова Мелеро AS. — «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не несут ответственности за текущую ситуацию, вызванную этой инфляцией«.
Генсек парижского клуба отметил, что для появления новых футболистов необходимы инвестиции, чего не происходит из-за финансовой фэйр-плей.
«Эта система позволяет исторически топовым клубам оставаться на вершине. Мы хотим закрытую экосистему?» — подытожил он.
После 16 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/03/internacional/1638524053_443942.html
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