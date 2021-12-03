Генсек «ПСЖ»: «Инфляцию в футболе вызвали не мы, а «галактикос» «Реала»

Генеральный секретарь «ПСЖ» Викториано Мелеро высказался о повышении трансферных цен.

«Инфляцию в футболе вызвали не мы, а «галактикос» «Реала», — приводит слова Мелеро AS. — «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не несут ответственности за текущую ситуацию, вызванную этой инфляцией«.

Генсек парижского клуба отметил, что для появления новых футболистов необходимы инвестиции, чего не происходит из-за финансовой фэйр-плей.

«Эта система позволяет исторически топовым клубам оставаться на вершине. Мы хотим закрытую экосистему?» — подытожил он.

После 16 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.