"Генгам" сыграл вничью с "Бордо" и остался на последнем месте

"Бордо" и "Генгам" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Франции (0:0). Хозяева поля набрали 32 очка и остались на 13-м месте в турнирной таблице. Гости с 15 баллами располагаются на последней строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
23-й тур
"Бордо": Костиль, Пундже, Йованович, Кунде, Паленсия, Плашил, Отавиу (Адли, 62), Башич, Де Превиль, Карамо (Камано, 74), Маджа (Корнелиус, 46).
"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Бенезе (Коко, 59), До, Блас (Дидо, 83), Фири, Ру (Роделен, 72), Тюрам.
Предупреждения: Йованович, 36. Фири, 77. Корнелиус, 90+1. До, 90+2.
Судья: Делажо.
20 февраля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".
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