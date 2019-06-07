"Генгам" сменил логотип

"Генгам" объявил об изменении логотипа клуба. Новая эмблема в виде щита с символиком Бретани, инициалами клуба и датой основания сменила прямоугольный значок, который был создан еще в самом начале XXI века.

"Это изменение знаменует собой поворотный момент в нашей истории. Мы отдаем дань уважения прошлому, но живем настоящим моментом и решительно смотрим в будущее, чтобы вместе написать новые главы истории "Генгама". Через несколько дней появится форма с нашим новым логотипом", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 "Генгам" вылетел во второй дивизион Франции.