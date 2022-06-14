Гендиректор «ПСЖ» Блан: «Думаю, что Мбаппе искренен, когда говорит о патриотической стороне»

Генеральный директор «ПСЖ» Жан-Клод Блан прокомментировал решение нападающего Килияна Мбаппе продлить контракт с парижским клубом.

«Я думаю, что Мбаппе искренен, когда говорит о патриотической стороне. Победа во Франции, в Париже, имеет другое значение, чем победа в другом клубе. Мне очень нравится Килиан, я видел, как он рос и превращался в лидера последние пять лет. Я очень рад, что он продолжит работать с нами. Я восхищен его карьерой и тем, как он справляется со своим окружением. Все готовятся к предстоящему сезону с мыслью: «Эта команда, которая приносит нам много счастья, мы хотим поддерживать ее и любить, и мы собираемся делать великие дела вместе». Постоянный процесс адаптации организации необходим для эффективности. Но руководство также знает, что стабильность — это гарантия результатов, и мы пытаемся найти правильный баланс», — цитирует Get French Football News Блана.

В прошедшем сезоне 23-летний французский нападающий провел 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков, и выиграл Суперкубок страны.