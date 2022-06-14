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Гендиректор «ПСЖ» Блан: «Думаю, что Мбаппе искренен, когда говорит о патриотической стороне»

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Генеральный директор «ПСЖ» Жан-Клод Блан прокомментировал решение нападающего Килияна Мбаппе продлить контракт с парижским клубом.

«Я думаю, что Мбаппе искренен, когда говорит о патриотической стороне. Победа во Франции, в Париже, имеет другое значение, чем победа в другом клубе. Мне очень нравится Килиан, я видел, как он рос и превращался в лидера последние пять лет. Я очень рад, что он продолжит работать с нами. Я восхищен его карьерой и тем, как он справляется со своим окружением. Все готовятся к предстоящему сезону с мыслью: «Эта команда, которая приносит нам много счастья, мы хотим поддерживать ее и любить, и мы собираемся делать великие дела вместе». Постоянный процесс адаптации организации необходим для эффективности. Но руководство также знает, что стабильность — это гарантия результатов, и мы пытаемся найти правильный баланс», — цитирует Get French Football News Блана.

В прошедшем сезоне 23-летний французский нападающий провел 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков, и выиграл Суперкубок страны.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/psg-general-manager-jean-claude-blanc-sometimes-the-club-has-to-be-modified-its-fair-that-we-question-ourselves/

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ТМ 2.5

17%

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4%

2.28

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28%

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Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
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Реймс – Ницца
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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