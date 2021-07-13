Русский директор «Монако» вошел в совет УЕФА и руководство Ассоциации клубов

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров вошел в совет УЕФА по стратегии развития футбола, который возглавляет президент УЕФА Александер Чеферин, и исполнительный совет Ассоциации европейских клубов, информирует пресс-служба организации. В сентябре прошлого года он стал членом совета директоров французской лиги.

Напомним, что 57-летний Петров вошел в руководство «Монако» в 2019 году, владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Напомним, ECA представляет интересы профессиональных футбольных клубов в Европе и является единственной организацией, признанной УЕФА, для защиты и продвижения европейского клубного футбола.