Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Русский директор «Монако» вошел в совет УЕФА и руководство Ассоциации клубов

12:03

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров вошел в совет УЕФА по стратегии развития футбола, который возглавляет президент УЕФА Александер Чеферин, и исполнительный совет Ассоциации европейских клубов, информирует пресс-служба организации. В сентябре прошлого года он стал членом совета директоров французской лиги.

Напомним, что 57-летний Петров вошел в руководство «Монако» в 2019 году, владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Напомним, ECA представляет интересы профессиональных футбольных клубов в Европе и является единственной организацией, признанной УЕФА, для защиты и продвижения европейского клубного футбола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Читайте также

Доннарумма о последнем пенальти: «Я не понял, что Италия стала чемпионом»
Хабиб о поединке Порье — Макгрегор: «Это был фальшивый Конор»
Боаша называют главным претендентом на смену Черчесову. У него тяжелый характер, безумный интерес к ралли и симпатия к Дзюбе
Капризов отказался от сумасшедшего контракта на 72 миллиона долларов. Кирилл идет по пути Панарина и все делает правильно
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд