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Гендузи может продолжить карьеру в «Марселе»

20:29
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Полузащитник Маттео Гендузи может начать следующий сезон в составе «Марселя», сообщает L`Equipe.

Французский хавбек не входит в планы лондонского клуба на следующий сезон.

В этом сезоне Маттео Гендузи выступает в «Герте» на правах аренды. На его счету 24 матча, два гола и три ассиста.

Контракт 22-летнего француза с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года.

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