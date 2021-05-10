Гендузи может продолжить карьеру в «Марселе»
20:29
Полузащитник Маттео Гендузи может начать следующий сезон в составе «Марселя», сообщает L`Equipe.
Французский хавбек не входит в планы лондонского клуба на следующий сезон.
В этом сезоне Маттео Гендузи выступает в «Герте» на правах аренды. На его счету 24 матча, два гола и три ассиста.
Контракт 22-летнего француза с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года.
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