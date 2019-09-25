Гендиректор «Монако»: «Нового тренера не искали: Рыболовлев не принимает решения на эмоциях»

Эксклюзивное интервью «СЭ» дал вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров, рассказавший о ситуации в команде, игре Александра Головина и победе над «Ниццей» (3:1).

— Последние недели в СМИ ходили разговоры, что вы ведете переговоры с Арсеном Венгером, Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти, Жозе Моуринью...

— Ни с одним человеком не было переговоров! Шеф (Дмитрий Рыболовлев. — Прим.А.Б.) очень твердый человек. Его психологически не сломать. Он никогда не шарахается из стороны в сторону и дает все шансы себя реализовать. Никогда не принимает решения на эмоциях, каким бы сильным не было давление.

— Насколько вы удовлетворены тем, что удалось сделать в летнее трансферное окно?

— Свою работу оцениваю на «хорошо». Я признавался, что задержал формирование команды. Мне было тяжело входить в новое дело с недостаточным опытом. Пришлось учиться на ходу. И сейчас могу сказать, что доволен, удалось сделать максимум. Сделал бы это в июле, поставил бы пятерку с плюсом. Рад, что мы взяли Бен Йеддера, вратаря Лекома, Агилара...

(Александр Бобров)

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