Эксклюзивное интервью «СЭ» дал вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров, рассказавший о ситуации в команде, игре Александра Головина и победе над «Ниццей» (3:1).

— Для нас эта победа сверхважная! — даже спустя полдня после матча Петров еще жил эмоциями. — Практически ситуация, как с «Амьеном» (в матче 37-го тура предыдущего чемпионата Франции монегаски победили 2:0 и сохранили место в лиге 1. — Прим.А.Б.).

— И, как и в той игре, решающую роль сыграл Головин. Тогда он забил гол и сделал передачу, во вторник — два мяча и пас.

— Да. Он, конечно, удивительный игрок. И продолжает прогрессировать. На тренировках здорово работает, и играет, и выкладывается по полной. Большой молодец! (Александр Бобров)

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