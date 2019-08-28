Газон стадиона «Ниццы» атаковали грибы

Газон стадиона «Альянц Ривьера», на котором выступает «Ницца», находится в ужасном состоянии, сообщает L'Equipe. Его основательно испортили регбисты сборных Франции и Шотландии, проводившие на нем недавно свой матч.

Однако еще больший вред газону наносит нашествие грибов, которое стало возможно из-за сильной жары и периодических дождей.

Мэрия Ниццы выразила обеспокоенность тем, что из-за этих проблем газон «Альянц Ривьеры» будет непригоден для матча 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель». Игра состоится уже сегодня в 22:00.