«Тулуза» разгромила «Гавр», «Ницца» победила «Монпелье»
«Тулуза» на выезде крупно обыграла «Гавр» в матче 23-го тура лиги 1 — 4:1.
У гостей голы забили Закария Абухляль, Венсан Сьерро, Арон Деннум и Франк Магри. У хозяев отметился Исса Сумаре.
«Гавр» с 57-й минуты играл в меньшинстве.
«Тулуза» набрала 30 очков и занимает 10-е место в таблице. «Гавр» с 17 очками — на 17-й строчке.
«Ницца» победила «Монпелье» — 2:0. Голы забили Жонатан Клосс и Хишам Будауи.
«Брест» на выезде сыграл вничью со «Страсбуром» — 0:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
Новости