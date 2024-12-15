Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:58

«Гавр» крупно уступил «Страсбуру», Кузяев провел весь матч в запасе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Гавр» дома проиграл «Страсбуру» в матче 15-го тура лиги 1 — 0:3. Голы забили Хабиб Диарра, Себастьян Нанаси и Андрей Сантос.

Российский хавбек хозяев Далер Кузяев провел весь матч в запасе.

«Гавр» потерпел четвертое поражение в последних пяти матча чемпионата Франции — 12 очков и 17-е место в таблице. «Страсбур» с 17 очками — на 13-й строчке.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 19:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:3
Страсбур

«Ренн» дома победил «Анже» со счетом 2:0. Голы забили Альберт Гронбек и Лорен Ассиньон.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Анже

«Брест» на своем поле разгромил «Нант» — 4:1. У хозяев дубль оформил Абдалла Сима.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
4:1
Нант

Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Нант
ФК Ренн
ФК Страсбур
Читайте также
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера
Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024
Биография Софьи Акатьевой: карьера и жизнь российской фигуристки
В Финляндии прошли демонстрации за открытие КПП на границе с Россией
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Головина — об отпуске игрока: «Саша всегда с удовольствием летит в Россию, домой»

«ПСЖ» — «Лион»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 2 : 1
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 1 : 1
14.12 21:00
Осер – Ланс
 2 : 2
14.12 23:00
Реймс – Монако
 0 : 0
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 2 : 2
15.12 19:00
Брест – Нант
 4 : 1
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 0 : 3
15.12 19:00
Ренн – Анже
 2 : 0
15.12 22:45
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости