«Гавр» крупно уступил «Страсбуру», Кузяев провел весь матч в запасе
«Гавр» дома проиграл «Страсбуру» в матче 15-го тура лиги 1 — 0:3. Голы забили Хабиб Диарра, Себастьян Нанаси и Андрей Сантос.
Российский хавбек хозяев Далер Кузяев провел весь матч в запасе.
«Гавр» потерпел четвертое поражение в последних пяти матча чемпионата Франции — 12 очков и 17-е место в таблице. «Страсбур» с 17 очками — на 13-й строчке.
«Ренн» дома победил «Анже» со счетом 2:0. Голы забили Альберт Гронбек и Лорен Ассиньон.
«Брест» на своем поле разгромил «Нант» — 4:1. У хозяев дубль оформил Абдалла Сима.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|15
|9
|3
|3
|24-12
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|2 : 1
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|1 : 1
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|2 : 2
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|0 : 0
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|2 : 2
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|4 : 1
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|0 : 3
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|2 : 0
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
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