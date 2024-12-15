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Сегодня, 17:30

«Гавр» — «Страсбур»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Гавр» и «Страсбур» сыграют в чемпионате Франции 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Гавр» и «Страсбур» сыграют в 15-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 15 декабря. Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на «Стад Осеан» в Гавре (Франция).

В прямом эфире игру лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Изучайте ключевые события и результат игры «Гавр» — «Страсбур» в матч-центре сайта «СЭ».

«Гавр» после 14 туров занимал 17-е место в таблице с 12 очками, «Страсбур» с 14 очками шел 14-м.

За «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который в чемпионате Франции-2024/25 провел 11 матчей и забил один гол.

ФК Гавр
ФК Страсбур
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
7
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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34 тур
13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 2 : 1
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 1 : 1
14.12 21:00
Осер – Ланс
 2 : 2
14.12 23:00
Реймс – Монако
 0 : 0
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 - : -
15.12 19:00
Брест – Нант
 - : -
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 - : -
15.12 19:00
Ренн – Анже
 - : -
15.12 22:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 10 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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