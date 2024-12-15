«Гавр» и «Страсбур» сыграют в чемпионате Франции 15 декабря

«Гавр» и «Страсбур» сыграют в 15-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 15 декабря. Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на «Стад Осеан» в Гавре (Франция).

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«Гавр» после 14 туров занимал 17-е место в таблице с 12 очками, «Страсбур» с 14 очками шел 14-м.

За «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который в чемпионате Франции-2024/25 провел 11 матчей и забил один гол.