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Сегодня, 01:14

«Гавр» спустя 14 лет вернулся в лигу 1

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Гавр» обыграл «Дижон» (1:0) в 38-м туре второго дивизиона Франции и стал победителем турнира. Единственный гол забил на 11-й минуте защитник Джошуа Казимир.

За 15 секунд до окончания добавленного времени болельщики вырвались на поле и стали праздновать чемпионство. Судья был вынужден завершить встречу досрочно. «Гавр» ждет теперь штраф.

Команда спустя 14 лет вернулась в элиту французского футбола. «Дижон» же в свою очередь вылетел в третий дивизион.

Вторую путевку в лигу 1 на данный момент получает «Метц», занимающий второе место. Однако матч «Бордо» — «Родез» был прерван из-за болельщика, поэтому у жирондинцев, претендующих на выход в элиту на одну игру меньше, чем у «Метца».

Футбол
ФК Бордо
ФК Гавр
ФК Дижон
ФК Метц
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2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
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 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
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 Нант 37 6 15 16 36-55 33
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 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
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 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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Монако – Тулуза
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