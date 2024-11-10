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Сегодня, 21:07

«Гавр» разгромно уступил «Реймсу» в лиге 1, Кузяев вышел на замену в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гавр» на своем поле с крупным счетом проиграл «Реймсу» в матче 11-го тура французской лиги 1 — 0:3.

По голу у гостей забили Умар Диаките (15-я минута), Кейто Накамура (21-я) и Дзюня Ито (57-я).

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев начал игру в запасе и вышел на замену на 80-й минуте.

Франция. Лига 1. 11-й тур
10 нояб, 19:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:3
Реймс

В параллельных матчах «Монпелье» дома победил «Брест» (3:1), а «Тулуза» в гостях обыграла «Ренн» (2:0).

Франция. Лига 1. 11-й тур
10 нояб, 19:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
3:1
Брест
Франция. Лига 1. 11-й тур
10 нояб, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
0:2
Тулуза

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Монпелье
ФК Реймс
ФК Ренн
ФК Тулуза
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
6
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
7
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
8
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
9
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
10
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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 - : -
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