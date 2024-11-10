«Гавр» разгромно уступил «Реймсу» в лиге 1, Кузяев вышел на замену в концовке
«Гавр» на своем поле с крупным счетом проиграл «Реймсу» в матче 11-го тура французской лиги 1 — 0:3.
По голу у гостей забили Умар Диаките (15-я минута), Кейто Накамура (21-я) и Дзюня Ито (57-я).
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев начал игру в запасе и вышел на замену на 80-й минуте.
В параллельных матчах «Монпелье» дома победил «Брест» (3:1), а «Тулуза» в гостях обыграла «Ренн» (2:0).
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|9
|2
|0
|33-10
|29
|
2
|Монако
|11
|7
|2
|2
|18-8
|23
|
3
|Марсель
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|18-11
|19
|
5
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
6
|Ланс
|11
|4
|5
|2
|12-9
|17
|
7
|Осер
|11
|5
|1
|5
|20-19
|16
|
8
|Лион
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
9
|Реймс
|10
|4
|2
|4
|16-15
|14
|
10
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
11
|Брест
|10
|4
|1
|5
|13-16
|13
|
12
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|11-11
|12
|
13
|Ренн
|10
|3
|2
|5
|13-16
|11
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
15
|Анже
|11
|2
|4
|5
|13-20
|10
|
16
|Сент-Этьен
|10
|3
|1
|6
|10-24
|10
|
17
|Гавр
|10
|3
|0
|7
|8-20
|9
|
18
|Монпелье
|10
|1
|1
|8
|8-30
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|22:45
|
Марсель – Осер
|1 : 3
|9.11
|19:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 3
|9.11
|21:00
|
Ланс – Нант
|3 : 2
|9.11
|23:00
|
Анже – ПСЖ
|2 : 4
|10.11
|17:00
|
Ницца – Лилль
|2 : 2
|10.11
|19:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|10.11
|19:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|10.11
|19:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лион – Сент-Этьен
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|6
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
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