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16 августа, 23:45

«ПСЖ» в стартовом матче чемпионата Франции разгромил «Гавр», Сафонов остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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16 августа. «ПСЖ» обыграл «Гавр» (4:1).
Фото Reuters

«ПСЖ» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Гавр» со счетом 4:1.

В составе парижан отличились Ли Как Ин, Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани, реализовавший пенальти. У хозяев точным ударом отметился Готье Льорис. На 54-й минуте ВАР отменил гол «Гавра» из-за игры рукой. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел на поле весь матч, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

В следующем туре «ПСЖ» 23 августа сыграет с «Монпелье», «Гавр» днем позже встретится с «Сент-Этьеном».

Франция. Лига 1. 1-й тур
16 авг, 21:45. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:4
ПСЖ

Далер Кузяев
Матвей Сафонов
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
1
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1
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
3
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
4
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
6
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
15
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
17
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
18
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
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16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 - : -
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 16:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 18:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 1
Ли Кан Ин

Ли Кан Ин

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 1
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

ПСЖ

 1
И К Ж
Антуан Жужу

Антуан Жужу

Гавр

 1 0 1
Готье Льорис

Готье Льорис

Гавр

 1 0 1
Этьен Юте Кинкуэ

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Гавр

 1 0 1
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