«ПСЖ» в стартовом матче чемпионата Франции разгромил «Гавр», Сафонов остался в запасе
«ПСЖ» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Гавр» со счетом 4:1.
В составе парижан отличились Ли Как Ин, Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани, реализовавший пенальти. У хозяев точным ударом отметился Готье Льорис. На 54-й минуте ВАР отменил гол «Гавра» из-за игры рукой. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел на поле весь матч, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
В следующем туре «ПСЖ» 23 августа сыграет с «Монпелье», «Гавр» днем позже встретится с «Сент-Этьеном».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
18
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|1
|
|
Ли Кан Ин
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|1
|
|
Гонсалу Рамуш
ПСЖ
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Готье Льорис
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|1
|0
|1
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