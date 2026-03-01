«ПСЖ» победил «Гавр» на выезде, Сафонов сыграл на ноль

«ПСЖ» победил «Гавр» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции — 1:0.

У гостей отличился нападающий Брэдли Барколя (на 37-й минуте). На 79-й минуте полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ не реализовал пенальти.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов сделал два сэйва. Он сыграл в стартовом составе своей команды в восьмом матче подряд.

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции (57 очков после 24 игр). «Гавр» (26 очков после 24 матчей) располагается на 13-м месте.

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