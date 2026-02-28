«Гавр» и «ПСЖ» встретятся в 24-м туре Лиги 1 в субботу, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

28 февраля, 23:05. Stade Oceane (Гавр)

Следить за ключевыми событиями игры «Гавр» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 23 туров «Гавр» набрал 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 54 очками располагается на первой строчке чемпионата.

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