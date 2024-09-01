«Гавр» Кузяева обыграл «Осер» в 3-м туре чемпионата Франции

«Гавр» в домашнем матче 3-го тура французской лиги 1 обыграл «Осер» со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Расул Ндиайе и Абдулайе Туре. Еще один мяч записал на свой счет полузащитник гостей Элиша Овусу, поразивший собственные ворота. У «Осера» отличился Гаэтан Перрин.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 82-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В паралелльных встречах «Ницца» разгромила в гостях «Анже» со счетом 4:1, а «Реймс» добился домашней победы над «Ренном» (2:1).