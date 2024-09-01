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«Гавр» Кузяева обыграл «Осер» в 3-м туре чемпионата Франции

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«Гавр» в домашнем матче 3-го тура французской лиги 1 обыграл «Осер» со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Расул Ндиайе и Абдулайе Туре. Еще один мяч записал на свой счет полузащитник гостей Элиша Овусу, поразивший собственные ворота. У «Осера» отличился Гаэтан Перрин.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 82-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 18:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Осер

В паралелльных встречах «Ницца» разгромила в гостях «Анже» со счетом 4:1, а «Реймс» добился домашней победы над «Ренном» (2:1).

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 18:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:1
Ренн
Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 18:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:4
Ницца

Футбол
ФК Гавр
ФК Осер
1
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
2
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
3
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
4
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
5
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
6
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
8
 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
9
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
13
 Осер 3 1 0 2 3-6 3
14
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
15
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
16
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
17
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
18
 Сент-Этьен 3 0 0 3 0-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 4 : 3
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 4 : 0
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 1 : 3
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 1 : 3
1.09 16:00
Монако – Ланс
 1 : 1
1.09 18:00
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 1 : 4
1.09 18:00
Гавр – Осер
 3 : 1
1.09 18:00
Реймс – Ренн
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1.09 21:45
Лилль – ПСЖ
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Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 2 1 0
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