«Гавр» Кузяева обыграл «Осер» в 3-м туре чемпионата Франции
«Гавр» в домашнем матче 3-го тура французской лиги 1 обыграл «Осер» со счетом 3:1.
В составе победителей голы забили Расул Ндиайе и Абдулайе Туре. Еще один мяч записал на свой счет полузащитник гостей Элиша Овусу, поразивший собственные ворота. У «Осера» отличился Гаэтан Перрин.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 82-й минуте, не отметившись результативными действиями.
В паралелльных встречах «Ницца» разгромила в гостях «Анже» со счетом 4:1, а «Реймс» добился домашней победы над «Ренном» (2:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
2
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Монако
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
6
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
8
|Ницца
|3
|1
|1
|1
|6-4
|4
|
9
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Осер
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|4 : 0
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 3
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|1 : 3
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|1 : 1
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|1 : 4
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|3 : 1
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
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