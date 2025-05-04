Футбол
4 мая, 20:11

«Гавр» Кузяева в добавленное время вырвал победу в матче с «Осером»

Алина Савинова
4 мая. «Гавр» в гостях обыграл «Осер» в матче лиги 1 (2:1).
Фото AFP

«Гавр» на выезде победил «Осер» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На 62-й минуте отличился форвард хозяев Лассин Синайоко. На 79-й минуте защитник «Осера» Жубал забил автогол, сделав счет равным. В добавленное время Аруна Сангате вывел гостей вперед.

Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев провел всю игру на скамейке запасных.

«Гавр» набрал 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» (41) сохраняет 10-ю позицию.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.
04 мая, 18:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:2
Гавр

В другом матче дня «Ланс» одержал победу над «Лионом» (2:1), а «Брест» со счетом 1:0 обыграл «Монпелье».

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.
04 мая, 18:15. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:2
Ланс
Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.
04 мая, 18:15. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:0
Монпелье

