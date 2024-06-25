«Гавр» объявил об увольнении главного тренера Луки Эльснера

Лука Эльснер принял решение покинуть пост главного тренера «Гавра», сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит Эльснера за его работу в течение последних двух сезонов и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении «Гавра».

41-летний специалист возглавлял французский клуб с 2022 года. Под его руководством стал победителем лиги 2 в сезоне-2022/23 и сохранил прописку в лиге 1 в сезоне-2023/24, заняв 5-е место в таблице.

Ранее сообщалось, что Дидье Дигар будет назначен новым главным тренером «Гавра».