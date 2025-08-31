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«Монако» вырвал победу над «Страсбуром» на 90+6-й минуте

Алина Савинова

«Монако» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:2.

Счет на 6-й минуте открыл форвард хозяев Манес Аклиуш. На 48-й минуте Фоларин Балоган увеличил преимущество монегасков. Один мяч гостей на 73-й минуте отыграл Дилан Баква, а второй — Роберто Паничелли, который реализовал пенальти на 76-й минуте. В добавленное время Такуми Минамино снова вывел «Монако» вперед.

На 90+9-й минуте полузащитник «Страсбура» Рабби Нзингула получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на игру в стартовом составе «Монако» и провел на поле 85 минут.

После этого матча «Монако» с 6 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» с 6 баллами опустился на шестую строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.
31 августа 2025, 18:15. Луи II (Монако)
Монако
3:2
Страсбур
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.
31 августа 2025, 18:15. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Ницца
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.
31 августа 2025, 18:15. Stade Jean-Bouin (Париж)
Париж
3:2
Метц

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«Лион» — «Марсель»: трансляция матча чемпионата Франции

«Лион» победил «Марсель» благодаря автоголу Балерди
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
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