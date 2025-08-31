«Монако» вырвал победу над «Страсбуром» на 90+6-й минуте

«Монако» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:2.

Счет на 6-й минуте открыл форвард хозяев Манес Аклиуш. На 48-й минуте Фоларин Балоган увеличил преимущество монегасков. Один мяч гостей на 73-й минуте отыграл Дилан Баква, а второй — Роберто Паничелли, который реализовал пенальти на 76-й минуте. В добавленное время Такуми Минамино снова вывел «Монако» вперед.

На 90+9-й минуте полузащитник «Страсбура» Рабби Нзингула получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на игру в стартовом составе «Монако» и провел на поле 85 минут.

После этого матча «Монако» с 6 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» с 6 баллами опустился на шестую строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.

31 августа 2025, 18:15. Луи II (Монако)

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.

31 августа 2025, 18:15. Stade Oceane (Гавр)