Спортивный директор «Гавра»: «Клуб не планирует расставаться с Кузяевым»

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер отметил, что клуб не собирается расставаться с российским полузащитником Далером Кузяевым, которого подписал прошлым летом.

«Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне», — цитирует Sport24 Бодмера.

В сезоне-2023/24 Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнираз, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.