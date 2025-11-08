«Гавр» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Нантом»

«Гавр» сыграл вничью с «Нантом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Автором первого гола в этой игре стал Маттис Аблин, который поразил ворота хозяев на 4-й минуте с передачи Кельвина Амиана Аду. На 90+5-й минуте счет сравнял Готье Льорис, которому ассистировал Фоде Дукуре.

«Гавр» с 14 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице лиги 1. «Нант» с 10 очками занимает 14-ю строчку.

22 ноября «Гавр» в гостях сыграет с «ПСЖ», а «Нант» на следующий день примет «Лорьян».