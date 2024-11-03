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«Гавр» победил «Монпелье», Кузяев вышел на 81-й минуте

Руслан Минаев
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«Гавр» дома обыграл «Монпелье» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Гол с пенальти на 73-й минуте забил Абдулайе Туре. Российский хавбек хозяев Далер Кузяев появился на поле на 81-й минуте.

«Гавр» набрал 9 очков и занимает 17-е место в таблице лиги 1.

Франция. Лига 1. 10-й тур
03 нояб, 19:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:0
Монпелье

В параллельной встрече «Осер» дома разгромил «Ренн» — 4:0. Дубль оформил Гаэтан Перрен.

Франция. Лига 1. 10-й тур
03 нояб, 19:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
4:0
Ренн

ФК Гавр
ФК Монпелье
ФК Осер
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
8
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Осер 10 4 1 5 17-18 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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1.11 21:00
Монако – Анже
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1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 1 : 0
2.11 21:00
Брест – Ницца
 0 : 1
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 0
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 1 : 0
3.11 19:00
Осер – Ренн
 4 : 0
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
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