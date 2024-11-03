«Гавр» победил «Монпелье», Кузяев вышел на 81-й минуте

«Гавр» дома обыграл «Монпелье» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Гол с пенальти на 73-й минуте забил Абдулайе Туре. Российский хавбек хозяев Далер Кузяев появился на поле на 81-й минуте.

«Гавр» набрал 9 очков и занимает 17-е место в таблице лиги 1.

В параллельной встрече «Осер» дома разгромил «Ренн» — 4:0. Дубль оформил Гаэтан Перрен.