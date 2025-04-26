«Монако» сыграл вничью с «Гавром» в лиге 1

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Гавром» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 1:1.

У хозяев гол на 22-й минуте забил нападающий Кока. У гостей гол на счету форварда Мики Биерита.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел игру на скамейке запасных. Хавбек «Монако» Александр Головин пропускал игру из-за дискомфорта в приводящей мышце бедра.

«Монако» набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» с 28 очками идет на 16-й строчке.