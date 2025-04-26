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«Гавр» — «Монако»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Гавр» и «Монако» сыграют в 31-м туре лиги 1 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Гавр» и «Монако» сыграют в 31-м туре чемпионата Франции в субботу, 26 апреля. Матч на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция) начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Гавр» — «Монако» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.

Франция. Лига 1. 31-й тур.
26 апреля, 20:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Монако

«Гавр» в чемпионате Франции-2024/25 набрал 27 очков и занимал 16-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче эта команда уступила «ПСЖ» (1:2). «Монако» с 54 очками идет третьим, предыдущим соперником монегасков в лиге был «Страсбур» (0:0).

Выступающий за «Гавр» российский полузащитник Далер Кузяев в этом сезоне лиги 1 провел 12 матчей и забил 1 гол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел 29 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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34 тур
25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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