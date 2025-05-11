«Марсель» на выезде победил «Гавр», матч прерывали из-за беспорядков

«Марсель» в матче 33-го тура чемпионата Франции обыграл на выезде «Гавр» со счетом 3:1.

В составе гостей отличились Амин Гуири, оформивший дубль, и Мэйсон Гринвуд, у хозяев гол на счету Иссы Сумаре. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остался на скамейке запасных.

После первого гола Гуири на трибунах начались волнения, некоторые болельщики оказались на поле. Судья встречи остановил игру на 64-й минуте и увел команды в подтрибунное помещение, возобновив матч через 25 минут.

После этого матча «Марсель» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Гавр» с 31 очком — на 16-й строчке в зоне переходных матчей.