«Гавр» — «Лилль»: смотреть трансляцию матча лиги 1
«Гавр» сыграет с «Лиллем» в 6-м туре чемпионата Франции
«Гавр» и «Лилль» сыграют в 6-м туре лиги 1 в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Осеан» в Гавре и начнется в 20.00 по московскому времени.
Трансляция игры«Гавр» — «Лилль» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки).
Ключевые события и результат игры «Гавр» — «Лилль» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
После 5 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 7 очков и занимает 9-е место. «Гавр» отстает от соперника на один балл и идет 12-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
3
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
6
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Ницца
|5
|2
|1
|2
|14-6
|7
|
8
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
9
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
11
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
16
|Монпелье
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|3 : 0
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|3 : 1
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|4
|1
|0
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