«Гавр» без Кузяева проиграл «Лансу»
«Гавр» на своем поле уступил «Лансу» в матче 17-го тура французской лиги 1 — 1:2.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку на матч.
Единственный мяч хозяев на 8-й минуте забил Андре Айю. Победу гостям принесли голы Годуина Коялипу (28-я минута) и Дейвера Мачадо (77-я).
«Гавр» (12 очков) остается на предпоследнем, 17-м месте в лиге 1. «Ланс» (27) идет седьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|
3
|Монако
|17
|9
|4
|4
|28-18
|31
|
4
|Ницца
|17
|8
|6
|3
|35-23
|30
|
5
|Лилль
|17
|7
|8
|2
|26-16
|29
|
6
|Лион
|17
|8
|4
|5
|29-22
|28
|
7
|Ланс
|17
|7
|6
|4
|21-16
|27
|
8
|Тулуза
|16
|7
|3
|6
|18-17
|24
|
9
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
10
|Брест
|17
|7
|1
|9
|26-30
|22
|
11
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|
12
|Реймс
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|
13
|Ренн
|17
|5
|2
|10
|23-25
|17
|
14
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
15
|Анже
|16
|4
|4
|8
|16-26
|16
|
16
|Сент-Этьен
|16
|5
|1
|10
|15-35
|16
|
17
|Гавр
|17
|4
|0
|13
|13-36
|12
|
18
|Монпелье
|16
|2
|3
|11
|15-39
|9
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.01
|21:00
|
Нант – Монако
|2 : 2
|10.01
|23:05
|
Осер – Лилль
|0 : 0
|11.01
|19:00
|
Брест – Лион
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 4
|11.01
|23:00
|
Ренн – Марсель
|1 : 2
|12.01
|17:00
|
Гавр – Ланс
|1 : 2
|12.01
|19:15
|
Монпелье – Анже
|- : -
|12.01
|19:15
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|12.01
|22:45
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|13
|1
|4
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|13
|1
|3
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