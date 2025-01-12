«Гавр» без Кузяева проиграл «Лансу»

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«Гавр» на своем поле уступил «Лансу» в матче 17-го тура французской лиги 1 — 1:2.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку на матч.

Единственный мяч хозяев на 8-й минуте забил Андре Айю. Победу гостям принесли голы Годуина Коялипу (28-я минута) и Дейвера Мачадо (77-я).

«Гавр» (12 очков) остается на предпоследнем, 17-м месте в лиге 1. «Ланс» (27) идет седьмым в турнирной таблице.