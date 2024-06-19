«Гавр» Кузяева назначит нового главного тренера команды

37-летний специалист Дидье Дигар будет назначен новым главным тренером «Ниццы», сообщает французский инсайдер Санти Ун в социальных сетях.

Дигар завершил игровую карьеру в 2018 году и впоследствии работал в системе «Ниццы».

В сезоне-2023/24 «Гавр» занял 15-е место в таблице лиги 1, набрав 32 очка за 34 тура.

Российский полузащитник клуба Далер Кузяев принял участие в 30 встречах чемпионата Франции, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.