«Гавр» без Кузяева уступил «Бресту»

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«Гавр» на своем поле проиграл «Бресту» в матче 19-го тура французской лиги 1 — 0:1.

Единственный гол на 25-й минуте забил Людовик Айорк.

Российский хабвек «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку на матч.

«Гавр» (13 очков) остается на предпоследнем, 17-м месте в лиге 1. «Брест» (28) поднялся на седьмую позицию.