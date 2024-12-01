«Гавр» с Кузяевым в составе проиграл «Анже» в лиге 1

«Гавр» уступил «Анже» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 63-й минуте забил Химад Абделли.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на игру в стартовом составе команды и был заменен на 61-й минуте.

После этого матча «Анже» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» (12) располагается на 16-й позиции.

В другом матче дня «Лион» разгромил «Ниццу» (4:1), а «Тулуза» одержала победу над «Осером» (2:0).