Гассе согласился вернуться в «Сент-Этьен»

Бывший главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе дал предварительное согласие на возвращение в клуб, сообщает RMC Sport. При этом специалист поставил руководству несколько условий, которые не разглашаются.

Между сторонами идут переговоры, однако главным претендентом на пост тренера «зеленых» остается Клод Пюэль, ранее возглавлявший «Лестер» и «Лион».

Нынешний главный тренер «Сент-Этьена» Гислен Принтан отказался покидать клуб на этой неделе, несмотря на предложение руководства. Сейчас подвижки с увольнением Принтана наметились, велика вероятность, что он не будет работать в матче 8-го тура чемпионата Франции «Ним» — «Сент-Этьен».