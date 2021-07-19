Гамейро вернулся в «Страсбург» спустя 13 лет
08:15
Экс-нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро спустя 13 лет вернулся в «Страсбург», в котором начинал свою профессиональную карьеру, информирует официальный сайт клуба. Стороны подписали двухлетний контракт.
Гамейро выступал за «Валенсию» с августа 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 27 матчей за испанский клуб, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.rcstrasbourgalsace.fr/kevin-gameiro-13-ans-apres/
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