18 марта, 10:04

Гамейро объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет

Сергей Ярошенко

Нападющий Кевин Гамейро в возрасте 37 лет объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Каждый момент, проведенный на поле, останется запечатленным в моей памяти, но прежде всего в моем сердце. Но пришло время с гордостью и ноткой ностальгии завершить эту великолепную главу моей жизни. Страница перевернется, но любовь к футболу останется навсегда», — написал футболист на социальной сети.

Последним клубом Гамейро стал «Страсбур», который он покинул летом 2024 года.

Также француз выступал за «Лорьян», «ПСЖ», «Севилью», «Атлетико» и «Валенсию». Он является четырекратным победителем Лиги Европы, чемпионом Франции и обладателем Кубка Испании .

В составе сборной Франции Гамейро провел 13 матчей и забил 3 мяча.

