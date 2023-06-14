Гальтье является фаворитом на пост главного тренера «Наполи»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может продолжить карьеру в Италии. Парижский клуб намерен разорвать контракт с 55-летним французом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Гальтье является фаворитом на пост главного тренера «Наполи». Он заменит Лучано Спаллетти, который ранее объявил об уходе.

В сезоне-2022/23 «ПСЖ» под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции. Он работает с командой с лета 2022 года.