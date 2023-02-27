Гальтье рассказал о травме защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о состоянии здоровья защитника Преснела Кимпембе.

«Обидно, но Преснел серьезно травмировался. Он не сможет выйти на поле до конца сезона. У Кимпембе очень сильная боль в ахилле. Все серьезно», — цитирует специалиста RMC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Преснел провел 11 поединков, не отметившись результативными действиями.