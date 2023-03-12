Гальтье поделился мыслями о своем будущем в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что думает о своем будущем в парижском клубе.

«Я ежедневно встречаюсь и общаюсь с руководством клуба. Нам необходимо доиграть сезон и забрать в конце чемпионский титул. Я — тренер, который будет сражаться вместе с командой», — цитирует Гальтье Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

После 27 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 66 очков и опережает ближайшего преследователя на 11 баллов.