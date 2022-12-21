Гальтье: «Приятно, что Мбаппе сразу же вернулся к тренировкам, очень рады его видеть»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на возвращение форварда Килиана Мбаппе в расположение парижского клуба.

«Приятно, что он сразу же вернулся к тренировкам. Килиан отлично провел чемпионат мира. Это возвращение также является сильным сигналом для всех. Он игрок, который мог бы разочароваться, что не поднял самый важный из трофеев, хотя он был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он хотел быстро вернуться, быть с командой и готовиться к матчам, которые скоро начнутся. Мы очень рады его видеть»

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 8 голами. Франция вышла в финал, в котором проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).