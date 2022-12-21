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Сегодня, 19:29

Гальтье: «Приятно, что Мбаппе сразу же вернулся к тренировкам, очень рады его видеть»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на возвращение форварда Килиана Мбаппе в расположение парижского клуба.

«Приятно, что он сразу же вернулся к тренировкам. Килиан отлично провел чемпионат мира. Это возвращение также является сильным сигналом для всех. Он игрок, который мог бы разочароваться, что не поднял самый важный из трофеев, хотя он был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он хотел быстро вернуться, быть с командой и готовиться к матчам, которые скоро начнутся. Мы очень рады его видеть»

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 8 голами. Франция вышла в финал, в котором проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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Месси останется в «ПСЖ» с 90 процентной вероятностью
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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