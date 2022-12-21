Гальтье: «Приятно, что Мбаппе сразу же вернулся к тренировкам, очень рады его видеть»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на возвращение форварда Килиана Мбаппе в расположение парижского клуба.
«Приятно, что он сразу же вернулся к тренировкам. Килиан отлично провел чемпионат мира. Это возвращение также является сильным сигналом для всех. Он игрок, который мог бы разочароваться, что не поднял самый важный из трофеев, хотя он был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он хотел быстро вернуться, быть с командой и готовиться к матчам, которые скоро начнутся. Мы очень рады его видеть»
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 8 голами. Франция вышла в финал, в котором проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|- : -
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2