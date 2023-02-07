Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:00

Гальтье: «Неправда, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса»

Гальтье опроверг слухи о том, что Доннарумма обрадовался уходу Наваса в «Ноттингем Форест»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал высказывания о том, что голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме стало легче после ухода Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

«Неправда то, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса. Они образцово вели себя на тренировках. Между Джанлуиджи и Кейлором всегда были хорошие отношения. Сейчас Доннарумме конкуренцию составит Серхио Рико», — заявил Галтье на пресс-конференции.

Доннарумма играет за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда подписал с командой контракт на правах свободного агента после ухода из «Милана».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 22 матча в лиге 1, 10 из которых отстоял на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
Кейлор Навас
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источник: Великобритания не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России
СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барбоза назвал Головина лучшим российским полузащитником
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости