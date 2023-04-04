Гальтье дали два матча на исправление ситуации в «ПСЖ»

Главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье могут уволить, если победа команды в лиге 1 окажется под угрозой.

Как сообщает L'Equipe, два предстоящих матча станут определяющими для краткосрочного будущего Гальтье в «ПСЖ». Если титул в чемпионате Франции окажется под угрозой, тренера уволят. В субботу парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».

Долгосрочное будущее Гальтье в «ПСЖ» уже кажется предрешенным. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, 56-летнего специалиста уволят в июне.

Контракт Гальтье с парижанами рассчитан до лета 2024 года. 2 апреля «ПСЖ» дома уступил «Лиону» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Франции. Это поражение стало для клуба 8-м в 18 матчах с начала 2023 года. Подобное случилось впервые за 22 года.

«ПСЖ» продолжает лидировать в лиге 1 с 66 очками на счету. На второй строчке «Ланс (60 очков), на третьей, с таким же количеством очков «Марсель».