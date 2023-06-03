Агент Клюев о состоянии здоровья Головина: «У Саши небольшой спазм — через неделю будет готов»

Футбольный агент Александр Клюев рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Монако» Александра Головина.

Россиянин не попал в заявку монегасков на последний матч сезона в чемпионате Франции.

— Насколько серьезное повреждение у Головина? Нет никаких сроков.

— Ничего серьезного. У Саши просто небольшой спазм. В течение недели будет готов.

— Есть риск, что клуб останется без еврокубков.

— Надеюсь, что «Монако» решит свои задачи.

— Не обращалась ли «Боруссия» (Дортмунд) по Головину больше?

— Это между «Боруссией» и «Монако». У нас были контакты на стадии продления и до этого, но, конечно, все решается между клубами.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продли контракт с командой до 2026 года.