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Футболку Неймара используют для вытирания обуви перед входом в клубный магазин «Марселя». Видео

06:44
Альваро Гонсалес и Неймар. Фото Eurosport
Альваро Гонсалес и Неймар. Фото Eurosport
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Испанское издание AS опубликовало видео из клубного магазина «Марселя». Перед входом кто-то постелил футболку «ПСЖ» с фамилией и номером Неймара, чтобы о нее вытирали ноги.

В минувшие выходные во французском класико произошла стычка игроков, завершившаяся пятью удалениями. Бразильский форвард парижан стал главным действующим лицом конфликта. Он обвинил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в расистских оскорблениях, за что ударил его по голове.

Напомним, по итогам заседания дисциплинарного комитета Неймар получил двухматчевую дисквалификацию.

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