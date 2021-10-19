Футболиста «Нима» арестовали по подозрению в сексе с несовершеннолетними проститутками
Футболиста «Нима» арестовали из-за подозрения в сексе с несовершеннолетними проститутками, сообщает RMC Sport.
По информации источника, футболист, чье имя не уточняется, пришел в полицейский участок и сообщил, что несколько девушек угнали его машину. В это же время несовершеннолетняя девушка попыталась продать упомянутый автомобиль людям, которые забрали машину и начали угрожать ей, о чем она сообщила в полицию.
Девушка сообщила полицейским, что владелец машины — футболист «Нима». Она рассказала, что он заплатил за секс с ней, и еще одной несовершеннолетней девушкой.
Полицейские вызвали игрока в полицию и арестовали из-за подозрения в сексе с несовершеннолетними. Из-за этого он пропустил матч 12-го тура лиги 2 с «Аяччо».
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-2/nimes-un-joueur-en-garde-a-vue-pour-recours-presume-a-la-prostitution-de-mineures_AV-202110190206.html
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