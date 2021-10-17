Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поздравил российскую киберспортивную команду Team Spirit с победой на турнире The International по игре в Dota 2.

«Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но понимаю насколько было сложно выиграть этот турнир. Так что парни просто молодцы, добились яркой победы и заработали неплохие призовые», — отметил Головин.

В гранд-финале турнира Team Spirit обыграла PSG.LGD со счетом 3:2. За победу российская команда получила 18,2 миллиона долларов.