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«Это действительно очень круто и реально огромный успех». Головин — о победе Team Spirit в турнире по Dota 2

Головин назвал победу Team Spirit на турнире по Dota 2 крутым достижением
17 октября, 22:32
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поздравил российскую киберспортивную команду Team Spirit с победой на турнире The International по игре в Dota 2.

«Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но понимаю насколько было сложно выиграть этот турнир. Так что парни просто молодцы, добились яркой победы и заработали неплохие призовые», — отметил Головин.

В гранд-финале турнира Team Spirit обыграла PSG.LGD со счетом 3:2. За победу российская команда получила 18,2 миллиона долларов.

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Роман Шишов все материалы автора

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