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5 марта, 18:05

Витинья: «Не люблю говорить, что я лучший, но я в числе топ-полузащитников мира»

Алина Савинова

Полузащитник «ПСЖ» Витинья поделился мнением о сильнейших игроках своего амплуа в мировом футболе. Он признался, что не любит говорить о себе в превосходной степени, но знает свой уровень.

«Я не люблю говорить, что я лучший полузащитник, это высокомерно. Но я знаю, что, возможно, я вхожу в число лучших», — цитирует Витинью PSG Report.

Отвечая на вопрос о том, кого он ставит выше остальных, хавбек «ПСЖ» выделил испанца Педри. При этом Витинья затруднился выбрать только трех лучших.

«Я бы поставил Педри на первое место. Он волшебный, его игра захватывает. Когда играешь против него, понимаешь это еще лучше. Мне немного сложно назвать тройку лучших. Трудно выбрать только двоих. Я бы поставил Жоау Невеша и Бруну Фернандеша. Они оба там, вместе с Педри и мной. Так что у меня нет тройки лучших, у меня есть четверка лучших», — добавил португалец.

В сезоне-2025/26 на счету Витиньи 1 гол и 7 голевых передач в 23 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов португалец провел 10 игр, забил 5 мячей и отдал 1 результативный пас.

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Футбол
Витинья (ПСЖ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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