Футболист «Ланса» Гради на тренировке получил двойной перелом ноги

Защитник «Ланса» Жонатан Гради получил двойной перелом ноги во время тренировки, сообщает пресс-служба клуба.

«Получив перелом большеберцовой и малоберцовой костей на тренировке, защитник перенесет операцию и пропустит несколько месяцев, — говорится в сообщении. — Клуб выражает непоколебимую и искреннюю поддержку игроку».

33-летний Гради выступает за «Ланс» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел десять матчей во французской Лиге 1 и не отметился результативными действиями.

«Ланс» с 28 очками после 13 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.