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Футболист «Анже» получил условный срок за публичную мастурбацию

29 октября 2020, 23:52
Фарид Эль-Мелали. Фото GFFN
Фарид Эль-Мелали. Фото GFFN
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Футболист «Анже» Фарид Эль-Мелали получил условный срок за акты эксгибиционизма, сообщает GFFN. Он признан виновным в трех случаях нарушения закона перед двумя женщинами.

Инциденты произошли в марте и апреле, когда Эль-Мелали находился в Анже на самоизоляции. 23-летний игрок раздевался и мастурбировал на глазах у женщин против их желания. Его поместили под стражу 4 мая, 8 июля Эль-Мелали признал свою вину.

Суд приговорил алжирца к 18 месяцам лишения свободы условно, также его обязали посетить психиатра и выплатить штраф в размере 2000 евро плюс судебные издержки.

В нынешнем сезоне Эль-Мелали провел два матча в чемпионате Франции в августе, после чего был переведен во вторую команду, в том числе из-за постоянных опозданий на тренировки.

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