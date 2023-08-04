«Фулхэм» не хочет отпускать Виллиана в Саудовскую Аравию
Нападающий «Фулхэм» Виллиан может перейти в клуб Саудовской Аравии. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Шабаб» хочет заполучить игрока, но стороны пока не согласовали сделку. Лондонский клуб будет настаивать на том, чтобы 34-летний бразилец остался в клубе.
Виллиан выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 27 матчей в АПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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|0
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|0
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|0
|0
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11
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
|0
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|0
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|0
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18
|Метц
|0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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