«Фулхэм» не хочет отпускать Виллиана в Саудовскую Аравию

Нападающий «Фулхэм» Виллиан может перейти в клуб Саудовской Аравии. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Шабаб» хочет заполучить игрока, но стороны пока не согласовали сделку. Лондонский клуб будет настаивать на том, чтобы 34-летний бразилец остался в клубе.

Виллиан выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 27 матчей в АПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.