Франко Камоцци: «Головин давно готов к переходу в европейский гранд»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Когда Головин перейдет в европейский гранд? Он уже давно готов к такому переходу, но не знаю, есть ли интерес. По игровым качествам он может быть полезен топ-клубам. Думаю, он уже перерос «Монако», но быть лидером этого клуба — тоже престижно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 млн евро.