Франко Камоцци: «Головин давно готов к переходу в европейский гранд»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.
«Когда Головин перейдет в европейский гранд? Он уже давно готов к такому переходу, но не знаю, есть ли интерес. По игровым качествам он может быть полезен топ-клубам. Думаю, он уже перерос «Монако», но быть лидером этого клуба — тоже престижно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 млн евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
3
|Марсель
|13
|8
|2
|3
|29-17
|26
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
6
|Лион
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|
7
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
8
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|14
|5
|3
|6
|15-16
|18
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Анже
|13
|3
|4
|6
|14-21
|13
|
15
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
16
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
17
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
|6.12
|21:00
|
Лилль – Брест
|3 : 1
|6.12
|23:00
|
Осер – ПСЖ
|0 : 0
|7.12
|19:00
|
Монако – Тулуза
|2 : 0
|7.12
|21:00
|
Ницца – Гавр
|2 : 1
|7.12
|23:00
|
Анже – Лион
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|8.12
|19:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|8.12
|22:45
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|9
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3