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7 декабря, 22:59

Франко Камоцци: «Головин давно готов к переходу в европейский гранд»

Диана Андрющенко
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Когда Головин перейдет в европейский гранд? Он уже давно готов к такому переходу, но не знаю, есть ли интерес. По игровым качествам он может быть полезен топ-клубам. Думаю, он уже перерос «Монако», но быть лидером этого клуба — тоже престижно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 30 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
ФК Монако
Франко Камоцци
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2
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
3
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
6
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
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 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
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 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
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 Брест 14 5 1 8 20-26 16
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 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
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 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
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 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
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 Нант 13 2 5 6 15-20 11
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